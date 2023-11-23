2023-11-23T17:29:09+03:00
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2023
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Котяков рассказал, когда МРОТ станет в 1,3 раза выше прожиточного минимума
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Минтруд РФ стремится установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 1,3 раза выше уровня прожиточного минимума трудоспособного гражданина к 2030 году, сообщил министр труда и... ПРАЙМ, 23.11.2023
общество , финансы, новости, россия, повышение мрот, антон котяков
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Минтруд РФ стремится установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 1,3 раза выше уровня прожиточного минимума трудоспособного гражданина к 2030 году, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Целевой ориентир, который мы перед собой ставим — это доведение к 2030 (году — ред.) соотношения 1,3 превышения МРОТ над прожиточный минимумом", — сказал он в ходе пленарной сессии "Инвестиция в человека — инвестиция в будущее" на выставке "Россия".
По его словам, одним из таких шагов, начиная с 1 января 2024 года является повышение МРОТ на 18,5%.
Он напомнил, что в 2024 году МРОТ составит 19 242 рубля, при этом размер впервые достиг прожиточного минимума только в 2022 году.