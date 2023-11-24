МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Россия пропала из списка основных центров расчетов в юанях через международную платежную систему SWIFT: по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, это означает постепенный отказ страны от использования этой системы для юаневых операций и переход на российские и китайские аналоги. Российским аналогом SWIFT пользуются около 150 нерезидентов, заявил ЦБ

В сентябре SWIFT сообщала, что на Россию приходится 1,95% всех расчетов в юанях через эту систему вне материкового Китая. По этому показателю наша страна входила в топ-5 и уступала только Гонконгу (75,26%), Великобритании (5,32%), Сингапуру (3,44%) и США (2,8%).

А уже в октябре Россия впервые с марта прошлого года пропала из перечня экономик, использующих для международных расчетов китайскую валюту в SWIFT. При этом, по данным российского Центробанка, юань продолжает занимать заметную долю во внешнеторговых операциях страны. Так, в сентябре доля юаня в экспорте увеличилась до 32% с 28%, в импорте стабильно оставалась на уровне 37%.

"Вероятнее всего, это иллюстрирует постепенный отказ России от SWIFT в пользу прямых платежей, расчетов через корреспондентские счета и цифровые валюты. Этот факт говорит о растущей независимости страны от мирового финансового центра", — высказал мнение заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков.

Эту точку зрения разделяет и старший преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. По ее мнению, отсутствие РФ в этом перечне SWIFT говорит о том, что значительный объем международных расчетов был переведен из SWIFT в Систему передачи финансовых сообщений Банка России и ее китайский аналог — CIPS.