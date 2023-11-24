МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ возместит расходы региональных инвесторов на создание объектов агропромышленного комплекса в Сахалинской области и Хабаровском крае, направит на это более 316 миллионов рублей, соответствующее распоряжение подписано, сообщается на сайте кабмина. Правительство утвердило квоты на экспорт удобрений

"Более 316 миллионов рублей будет направлено Хабаровскому краю и Сахалинской области, чтобы частично компенсировать затраты региональных инвесторов на создание сельскохозяйственных предприятий. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о возмещении расходов на создание селекционно-семеноводческого центра мощностью 30 тысяч тонн в год в Хабаровском крае и тепличного комплекса для выращивания овощей в защищенном грунте площадью 2,8 гектара в Сахалинской области.

Механизм господдержки инвестиционных проектов по строительству и модернизации тепличных и селекционно-семеноводческих комплексов на Дальнем Востоке был разработан кабмином в 2020 году после рабочей поездки Мишустина в этот федеральный округ. С помощью такого решения инвесторы могут вернуть до 20% средств, потраченных на создание тепличных комплексов, и до 50% — на создание семеноводческих центров, уточняется в сообщении.