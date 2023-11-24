2023-11-24T09:52:21+03:00
2023-11-24T09:52:21+03:00
2023-11-24T09:52:21+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20231124/842361887.html
Правительство возместит расходы инвесторов на АПК на Дальнем Востоке
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Правительство РФ возместит расходы региональных инвесторов на создание объектов агропромышленного комплекса в Сахалинской области и Хабаровском крае, направит на это более 316... ПРАЙМ, 24.11.2023
сельское хозяйство, финансы, экономика, новости, апк, правительство рф, расходы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ возместит расходы региональных инвесторов на создание объектов агропромышленного комплекса в Сахалинской области и Хабаровском крае, направит на это более 316 миллионов рублей, соответствующее распоряжение подписано, сообщается на сайте кабмина.
"Более 316 миллионов рублей будет направлено Хабаровскому краю и Сахалинской области, чтобы частично компенсировать затраты региональных инвесторов на создание сельскохозяйственных предприятий. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.
Отмечается, что речь идет о возмещении расходов на создание селекционно-семеноводческого центра мощностью 30 тысяч тонн в год в Хабаровском крае и тепличного комплекса для выращивания овощей в защищенном грунте площадью 2,8 гектара в Сахалинской области.
Механизм господдержки инвестиционных проектов по строительству и модернизации тепличных и селекционно-семеноводческих комплексов на Дальнем Востоке был разработан кабмином в 2020 году после рабочей поездки Мишустина в этот федеральный округ. С помощью такого решения инвесторы могут вернуть до 20% средств, потраченных на создание тепличных комплексов, и до 50% — на создание семеноводческих центров, уточняется в сообщении.