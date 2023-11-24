МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Банк России может повысить ключевую ставку, "битва при Ватерлоо" продолжается, заявил первый зампредседателя ВТБ Дмитрий Пьянов. В ЦБ объяснили, что будет с банками из-за повышения ключевой ставки

Ранее Пьянов сравнивал принятие ЦБ решения по ставке с битвой при Ватерлоо. По его словам, итоги заседания повлияли бы на судьбу российского финансового рынка, как сражение повлияло на судьбу Европы.

"Я считаю равновероятным либо сценарий повышения ключевой ставки на 100 базисных пунктов до 16%, либо сохранение ставки на уровне 15%", — сказал первый зампред ВТБ.

Пьянов подчеркнул, что битва при Ватерлоо продолжается.

Следующее заседание Банка России по ключевой ставке запланировано на 15 декабря.