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Зампред ВТБ напомнил об экономической "битве при Ватерлоо"
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Банк России может повысить ключевую ставку, "битва при Ватерлоо" продолжается, заявил первый зампредседателя ВТБ Дмитрий Пьянов. Ранее Пьянов сравнивал принятие ЦБ решения по... ПРАЙМ, 24.11.2023
банки, финансы, новости, втб, ключевая ставка, цб
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Банк России может повысить ключевую ставку, "битва при Ватерлоо" продолжается, заявил первый зампредседателя ВТБ Дмитрий Пьянов.
Ранее Пьянов сравнивал принятие ЦБ решения по ставке с битвой при Ватерлоо. По его словам, итоги заседания повлияли бы на судьбу российского финансового рынка, как сражение повлияло на судьбу Европы.
"Я считаю равновероятным либо сценарий повышения ключевой ставки на 100 базисных пунктов до 16%, либо сохранение ставки на уровне 15%", — сказал первый зампред ВТБ.
Пьянов подчеркнул, что битва при Ватерлоо продолжается.
Следующее заседание Банка России по ключевой ставке запланировано на 15 декабря.