МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Правительство России выделило почти 90 миллиардов рублей для выплат единого пособия на детей, это позволит обеспечить ежемесячным пособием более десяти миллионов детей, следует из сообщения на сайте кабмина. Соцфонд назначил единое пособие на 185 тысяч детей

"Правительство продолжает системную поддержку малообеспеченных семей. Более 89,5 миллиарда рублей будет направлено из резервного фонда кабмина на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — сказано в сообщении.

В России единое пособие было введено с 1 января 2023 года. В него входят существующие меры социальной поддержки нуждающихся семей. Получить пособие могут беременные женщины и родители детей в возрасте до 17 лет с доходами ниже регионального прожиточного минимума на одного человека.

Размер пособия на ребенка может составлять 50, 75 или 100 процентов от регионального прожиточного минимума для детей, в зависимости от ситуации в семье. Для беременных женщин размер пособия предполагается в размере 50, 75 или 100 процентов от регионального прожиточного минимума.

В проекте федерального бюджета на выплату единого пособия на 2024 год предусмотрено 1,3 трилллиона рублей.