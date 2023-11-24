МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Правительство России выделило почти 90 миллиардов рублей для выплат единого пособия на детей, это позволит обеспечить ежемесячным пособием более десяти миллионов детей, следует из сообщения на сайте кабмина.

Медицинский работник и новорожденный ребенок

Соцфонд назначил единое пособие на 185 тысяч детей

"Правительство продолжает системную поддержку малообеспеченных семей. Более 89,5 миллиарда рублей будет направлено из резервного фонда кабмина на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — сказано в сообщении.

В России единое пособие было введено с 1 января 2023 года. В него входят существующие меры социальной поддержки нуждающихся семей. Получить пособие могут беременные женщины и родители детей в возрасте до 17 лет с доходами ниже регионального прожиточного минимума на одного человека.

Размер пособия на ребенка может составлять 50, 75 или 100 процентов от регионального прожиточного минимума для детей, в зависимости от ситуации в семье. Для беременных женщин размер пособия предполагается в размере 50, 75 или 100 процентов от регионального прожиточного минимума.

В проекте федерального бюджета на выплату единого пособия на 2024 год предусмотрено 1,3 трилллиона рублей.