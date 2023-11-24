МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Долг населения Великобритании удвоится к 2026 году, сообщает в пятницу газета Telegraph со ссылкой на прогноз Управления бюджетной ответственности. Британия начинает побеждать инфляцию, заявил министр финансов страны

"В соответствии с прогнозом Управления бюджетной ответственности, стоимость погашения долга населения вырастет с 73 миллиардов фунтов стерлингов в 2023 году до 151 миллиарда фунтов стерлингов в 2026 году, что примерно на 50 миллиардов фунтов стерлингов выше, чем во время финансового кризиса 2008 года", – пишет газета.

Находящиеся в оппозиции к правительству либеральные демократы объяснили увеличение долга последовательным повышением процентных ставок Банком Англии. Недавнее решение министра финансов Джереми Ханта сократить размер взносов в систему социального страхования станет "каплей в море" для погашения долга, уточняет газета.

В минфине не согласны с выводами либеральных демократов.

"Этот анализ ошибочен, поскольку он рассматривает лишь один аспект широкого пакета мер. Он не затрагивает рекордное увеличение прожиточного минимума, который представляет собой повышение заработной платы на 1800 фунтов стерлингов для работника на полной ставке в следующем году; повышение размера пособий для работающих на сумму 470 фунтов стерлингов в год для 5,5 миллиона семей; и местное жилищное пособие в размере 800 фунтов стерлингов для 1,6 миллиона семей", – цитирует слова представителя минфина Telegraph.

В среду Хант представил финансовый план правительства на следующие полгода. В нем он объявил о повышении пенсий и соцвыплат малоимущим с апреля 2024 года, о снижении размера обязательных взносов в систему национального страхования, а также о налоговых послаблениях для бизнеса.