МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Стоимость активов на индивидуальных инвестиционных счетах (ИСС) выросла за третий квартал на 32% в годовом исчислении до 519 миллиардов рублей благодаря росту российского рынка акций, число ИИС увеличилось на 11%, до 5,7 миллиона, следует из сообщения ЦБ РФ. Инвестстратег предупредил о рождественских сюрпризах для рубля

"Объем активов на ИИС по итогам квартала вырос до 519 миллиардов рублей (+3% к/к и +32% г/г). Основной вклад внесла положительная переоценка российских акций в условиях роста фондового индекса. Нетто-взносы на ИИС за квартал составили лишь 2 миллиарда рублей, поскольку приток средств на брокерские счета сопровождался оттоком со счетов доверительного управления (ДУ) из-за закрытия клиентами счетов с облигационными стратегиями, открытых до 2021 года", — говорится в сообщении.

Средний размер счета практически не изменился и составил 82 тысячи рублей в рамках брокерского обслуживания и 210 тысяч в рамках ДУ. Значительное число ИИС на брокерском обслуживании остаются пробными: доля пустых брокерских ИИС на конец квартала составила 68%, еще у 6% счетов остаток не превысил 10 тысяч рублей (кварталом ранее — 65 и 7% соответственно). Средний размер брокерского ИИС у данных участников без учета пробных счетов за квартал вырос с 634 до 718 тысяч рублей, оценил ЦБ. Минфин предложил ограничить покупку иностранных бумаг на ИИС

"По состоянию на конец квартала число ИИС составило 5,7 миллиона (+2% к/к и +11% г/г). Соотношение прекращенных за квартал договоров и заключенных договоров ИИС в целом по рынку составило 52% (кварталом ранее — 32%), в том числе по брокерским ИИС — 41%, а по ИИС ДУ — 233%", — говорится в сообщении.

В структуре активов ИИС (в рамках брокерского обслуживания и доверительного управления) в третьем квартале росла доля акций и снижалась доля облигаций. В результате положительной переоценки доля российских акций выросла с 32 до 35%, максимального значения за все время наблюдений. Доля облигаций резидентов снизилась до 15% из-за вывода активов из облигационных стратегий ДУ, а доля ПИФ оставалась около 18%.

Несмотря на ослабление рубля и положительную валютную переоценку, доля иностранных активов на ИИС (включая иностранную валюту на счетах) снизилась за квартал с 14 до 13%. Основная часть иностранных активов сосредоточена на брокерских ИИС и представлена акциями и депозитарными расписками, включая ценные бумаги квазироссийских компаний, также отметил регулятор.