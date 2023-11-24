МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Делегации из Республики Сьерра-Леоне показали схему осуществления госконтроля драгоценных камней в России, встреча прошла накануне в Москве, говорится в материалах на сайте Минфина России. Совфед одобрил закон о льготе по НДС для инвестиционных бриллиантов

"Двадцать третьего ноября 2023 года на Специализированном таможенном посту в Москве прошла российско-сьерра-леонская встреча… Возглавлял делегацию Республики Сьерра-Леоне министр шахт и минеральных ресурсов Джулиус Даниэль Матай. В рамках встречи российской стороной был организован показ Специализированного таможенного поста, в ходе которого была продемонстрирована действующая система государственного контроля", — говорится в сообщении.

С российской стороны приняли участие как представители Минфина, так и Федеральной пробирной палаты, Федеральной таможенной службы (ФТС) и Гохрана России, уточняется в сообщении.

Кроме того, как отмечают в Минфине, в ходе встречи была представлена информация о схеме осуществления надзора драгоценных камней — от добычи до вывоза с территории Российской Федерации, а также о соблюдении требований Схемы сертификации Кимберлийского процесса.

Также делегация из Сьерра-Леоне ознакомились с процессом процедуры отличия природных камней от синтетических с применением геммологического оборудования, процедурой визуального контроля экспортируемых алмазов, таможенным контролем драгоценных металлов и драгоценных камней и ювелирных изделий, осуществлением инструментального контроля с целью определения состава драгоценных металлов и подлинности драгоценных камней в ювелирных изделиях в виде вставок, добавляется в сообщении.

"Произошёл обмен мнениями и опытом между сторонами касательно системы государственного контроля в двух странах. Обозначены намерения о дальнейшем тесном сотрудничестве", — заключает Минфин.