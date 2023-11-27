МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Евросоюзу может быть сложно добиться поддержки Украины в Организации Объединенных наций из-за позиции по сектору Газа, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. ОАЭ, Марокко и Бахрейн не поддержали нефтяное эмбарго против Израиля

Европейский чиновник в беседе с испанским изданием Vanguardia рассказал, что некоторые государства разорвали отношения или вызвали послов, отмечая, что позиция ЕС по Газе несовместима с тем, что Европа защищает на Украине.

На вопрос о том, может ли мнение ЕС по анклаву негативно отразиться на поиске поддержки Киева в ООН, Боррель ответил, что такое возможно.

"Они чувствуют, что это не соответствует нашему отношению к Газе. Некоторые главы арабских стран выразились очень грубо, сказав, что мы, похоже, не ценим одинаково жизнь одних и других", — пояснил глава дипломатии ЕС.

Боррель подчеркнул, что ситуации на Ближнем Востоке и Украине разные, но мир их сравнивает.