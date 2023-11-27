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Евросоюзу сложно добиться поддержки Украины из-за Газы, заявил Боррель
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Евросоюзу может быть сложно добиться поддержки Украины в Организации Объединенных наций из-за позиции по сектору Газа, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Европейский... ПРАЙМ, 27.11.2023
финансы, новости, в мире, жозеп боррель, сектор газа, украина, ес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Евросоюзу может быть сложно добиться поддержки Украины в Организации Объединенных наций из-за позиции по сектору Газа, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
Европейский чиновник в беседе с испанским изданием Vanguardia рассказал, что некоторые государства разорвали отношения или вызвали послов, отмечая, что позиция ЕС по Газе несовместима с тем, что Европа защищает на Украине.
На вопрос о том, может ли мнение ЕС по анклаву негативно отразиться на поиске поддержки Киева в ООН, Боррель ответил, что такое возможно.
"Они чувствуют, что это не соответствует нашему отношению к Газе. Некоторые главы арабских стран выразились очень грубо, сказав, что мы, похоже, не ценим одинаково жизнь одних и других", — пояснил глава дипломатии ЕС.
Боррель подчеркнул, что ситуации на Ближнем Востоке и Украине разные, но мир их сравнивает.