МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Порядка 75% компаний в России, которые должны заплатить налог на сверхприбыль, выплатят его к 30 ноября по сниженной вдвое ставке, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин. СМИ раскрыли, как сверхбогатые "экономят" на налоге на прибыль

"По нашим оценкам, к 30 ноября налог со "скидкой" заплатят порядка трех четвертей компаний, которые должны это сделать. То есть совокупная сумма платежей будет около 225 миллиардов рублей", — сообщил Катырин.

При этом он обратил внимание на то, что это "теоретические подсчеты, а точными цифрами владеют только в Минфине".

Власти РФ ввели для крупных компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила 1 миллиард рублей, так называемый налог на сверхприбыль, который составляет 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен быть уплачен до 28 января 2024 года, но его сумму можно снизить вдвое, если перечислить в период до 30 ноября текущего года обеспечительный платеж.

"Можно предположить, что это мотивирует большинство компаний поторопиться с выплатой", — также прокомментировал Катырин возможность уплатить налог со "скидкой".

Всего власти РФ за счет налога на сверхприбыль планируют привлечь в федеральный бюджет 300 миллиардов рублей. При этом на прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов сообщил, что бизнес пока перечислил порядка 40 миллиардов из запланированных. Тем не менее, по его словам, Минфин рассчитывает, что основные выплаты придутся на ноябрь и декабрь.