2023-11-27T13:57:00+03:00
2023-11-27T13:57:00+03:00
2023-11-27T13:57:00+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20231127/842382081.html
Путин прокомментировал кредитно-денежную политику ЦБ
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Банку России при осуществлении денежно-кредитной политики необходимо "быть очень аккуратными с мягкостью", заявил президент страны Владимир Путин. Глава государства 27 ноября... ПРАЙМ, 27.11.2023
финансы, новости, владимир путин, цб, дкп
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Банку России при осуществлении денежно-кредитной политики необходимо "быть очень аккуратными с мягкостью", заявил президент страны Владимир Путин.
Глава государства 27 ноября провел совещание с председателем правления ВТБ Андреем Костиным. Банкир выразил надежду, что регулятор при выходе экономики на целевые показатели по инфляции сделает политику менее жесткой, или даже более мягкой.
"Нужно здесь тоже быть очень аккуратными с мягкостью", — подчеркнул Путин.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор в 2024 году вернет инфляцию к целевому показателю в четыре процента, после чего сможет начать снижать ключевую ставку.