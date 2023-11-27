МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Банку России при осуществлении денежно-кредитной политики необходимо "быть очень аккуратными с мягкостью", заявил президент страны Владимир Путин. Зампред ВТБ напомнил об экономической "битве при Ватерлоо"

Глава государства 27 ноября провел совещание с председателем правления ВТБ Андреем Костиным. Банкир выразил надежду, что регулятор при выходе экономики на целевые показатели по инфляции сделает политику менее жесткой, или даже более мягкой.

"Нужно здесь тоже быть очень аккуратными с мягкостью", — подчеркнул Путин.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор в 2024 году вернет инфляцию к целевому показателю в четыре процента, после чего сможет начать снижать ключевую ставку.