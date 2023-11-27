Эксперт Наумкин: арабский капитал надо привлекать в Россию крупными госпроектами
МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. России надо привлекать арабские деньги из стран Ближнего Востока с помощью крупных государственных проектов в таких областях, например, как энергетика, космос, военно-техническое сотрудничество, заявил РИА Новости академик РАН, научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин.
"Обо всех странах Ближнего Востока говорить трудно. Он очень разнообразный. Есть государства, с которыми у нас очень мощное сотрудничество, есть которые только подтягиваются", — сказал он на полях работы форума "Примаковские чтения".
Но в целом, по его словам, уровень торгово-экономических связей между Россией и странами региона "пока достаточно низкий".
На вопрос, что мешает, собеседник агентства ответил: незнание рынков друг друга, менталитета и отсутствие опыта, потому что многие страны для РФ новые, поскольку отношения с ними не имеют давнюю историю.
А частный капитал из стран Ближнего Востока, по мнению Наумкина, вообще не так просто заинтересовать. "Зачем частному капиталу, который не любит рисковать, ехать в незнакомую Россию, где к тому же холодно. Его надо заинтересовать: нашим образованием, медициной, покупкой недвижимости в стране", — заметил он.
"Для развития сегодня торгово-экономических отношений между Россией и странами Ближнего Востока нужны крупные государственные проекты, что уже, к слову, сейчас так и делается", — подчеркнул академик. Причем областей для таких проектов немало, например, это — энергетика, космос и, наконец, военно-техническое сотрудничество, заключил Наумкин.
https://1prime.ru/finance/20231127/842384473.html