МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. России надо привлекать арабские деньги из стран Ближнего Востока с помощью крупных государственных проектов в таких областях, например, как энергетика, космос, военно-техническое сотрудничество, заявил РИА Новости академик РАН, научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин. Ушаков назвал причины эскалации конфликта на Ближнем Востоке

"Обо всех странах Ближнего Востока говорить трудно. Он очень разнообразный. Есть государства, с которыми у нас очень мощное сотрудничество, есть которые только подтягиваются", — сказал он на полях работы форума "Примаковские чтения".

Но в целом, по его словам, уровень торгово-экономических связей между Россией и странами региона "пока достаточно низкий".

На вопрос, что мешает, собеседник агентства ответил: незнание рынков друг друга, менталитета и отсутствие опыта, потому что многие страны для РФ новые, поскольку отношения с ними не имеют давнюю историю.

А частный капитал из стран Ближнего Востока, по мнению Наумкина, вообще не так просто заинтересовать. "Зачем частному капиталу, который не любит рисковать, ехать в незнакомую Россию, где к тому же холодно. Его надо заинтересовать: нашим образованием, медициной, покупкой недвижимости в стране", — заметил он.

"Для развития сегодня торгово-экономических отношений между Россией и странами Ближнего Востока нужны крупные государственные проекты, что уже, к слову, сейчас так и делается", — подчеркнул академик. Причем областей для таких проектов немало, например, это — энергетика, космос и, наконец, военно-техническое сотрудничество, заключил Наумкин.