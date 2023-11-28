2023-11-28T10:39:31+03:00
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2023-11-28T10:39:31+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20231128/842389325.html
Лихачев назвал "открытую" выручку "Росатома" по итогам года
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Выручка "Росатома" в открытой части (гражданский сегмент) за текущий год составит почти 2,5 триллиона рублей, заявил во вторник гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. "В... ПРАЙМ, 28.11.2023
финансы, бизнес, новости, алексей лихачев, росатом, выручка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Выручка "Росатома" в открытой части (гражданский сегмент) за текущий год составит почти 2,5 триллиона рублей, заявил во вторник гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.
"В цифрах — результаты нашей работы видны. За последние шесть лет выручка только в открытой части выросла в два с половиной раза. По итогам этого года только в открытой части выручка, еще раз подчеркиваю, приблизится к 2,5 триллионам рублей, в восемь раз выросли инвестиции. Это связано с большой востребованностью новых продуктов, с крупными инфраструктурными проектами, которые мы организуем", — сказал он, выступая на "Примаковских чтениях" в Москве.