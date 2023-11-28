МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Выручка "Росатома" в открытой части (гражданский сегмент) за текущий год составит почти 2,5 триллиона рублей, заявил во вторник гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. АЭС "Пакш — 2" проработает до конца века, заявил Лихачев

"В цифрах — результаты нашей работы видны. За последние шесть лет выручка только в открытой части выросла в два с половиной раза. По итогам этого года только в открытой части выручка, еще раз подчеркиваю, приблизится к 2,5 триллионам рублей, в восемь раз выросли инвестиции. Это связано с большой востребованностью новых продуктов, с крупными инфраструктурными проектами, которые мы организуем", — сказал он, выступая на "Примаковских чтениях" в Москве.