МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Американское правительство должно перестать финансировать Украину и обратить внимание на проблемы внутри государства, заявила член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин в соцсети Х. Украина выпрашивает у США радары Sentinel, пишет СМИ

"Безопасность границ США не должна быть совмещена с финансированием проигранного конфликта на Украине. Украина — это не пятьдесят первый штат США", — написала политик.

По словам Грин, любая инициатива, которая предполагает объединить вопрос безопасности границ США и многомиллионное финансирование Киева — это "пощечина американцам".

Ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что конгресс США сможет одобрить выделение финансирования Израилю и Украине до праздников.