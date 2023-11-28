2023-11-28T12:16:00+03:00
2023-11-28T12:28:17+03:00
2023-11-28T12:16:00+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20231128/842391159.html
В конгрессе призвали США прекратить финансировать Украину
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Американское правительство должно перестать финансировать Украину и обратить внимание на проблемы внутри государства, заявила член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин в... ПРАЙМ, 28.11.2023
финансы, экономика, новости, украина, сша, финансы
https://cdnn.1prime.ru/images/83229/83/832298384.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83229/83/832298384.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83229/83/832298383.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83229/83/832298383.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83229/83/832298382.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83229/83/832298382.jpg
https://1prime.ru/vpk/20231122/842331958.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Американское правительство должно перестать финансировать Украину и обратить внимание на проблемы внутри государства, заявила член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин в соцсети Х.
"Безопасность границ США не должна быть совмещена с финансированием проигранного конфликта на Украине. Украина — это не пятьдесят первый штат США", — написала политик.
По словам Грин, любая инициатива, которая предполагает объединить вопрос безопасности границ США и многомиллионное финансирование Киева — это "пощечина американцам".
Ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что конгресс США сможет одобрить выделение финансирования Израилю и Украине до праздников.