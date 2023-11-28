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https://1prime.ru/finance/20231128/842393750.html
США выделят Украине средства на восстановление энергетики
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Украина надеется получить от Соединенных Штатов 25 миллионов долларов на восстановление энергетической инфраструктуры, сообщили во вторник в министерстве энергетики страны... ПРАЙМ, 28.11.2023
финансы, экономика, новости, украина, сша, финансы, помощь
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Украина надеется получить от Соединенных Штатов 25 миллионов долларов на восстановление энергетической инфраструктуры, сообщили во вторник в министерстве энергетики страны.
"Агентство США по международному развитию (USAID) и секретариат энергетического сообщества подписали соглашение о грантовом взносе США в фонд поддержки энергетики Украины на общую сумму 25 миллионов долларов (23 миллиона евро). Это первый взнос правительства США в фонд", — сказано в сообщении, опубликованном на странице министерства энергетики Украины в соцсетях.
По данным министерства, общая сумма взносов в фонд составила около 330 миллионов евро, включая взносы от спонсоров из разных государств. Финансы будут использованы для закупки оборудования, необходимого для восстановления энергетических компаний.
Ранее Европейский инвестиционный банк обещал выделить Киеву 450 миллионов евро на восстановление критической инфраструктуры.