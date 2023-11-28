МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Украина надеется получить от Соединенных Штатов 25 миллионов долларов на восстановление энергетической инфраструктуры, сообщили во вторник в министерстве энергетики страны. Их освободят. В США раскрыли, что потеряет Украина из-за Зеленского

"Агентство США по международному развитию (USAID) и секретариат энергетического сообщества подписали соглашение о грантовом взносе США в фонд поддержки энергетики Украины на общую сумму 25 миллионов долларов (23 миллиона евро). Это первый взнос правительства США в фонд", — сказано в сообщении, опубликованном на странице министерства энергетики Украины в соцсетях.

По данным министерства, общая сумма взносов в фонд составила около 330 миллионов евро, включая взносы от спонсоров из разных государств. Финансы будут использованы для закупки оборудования, необходимого для восстановления энергетических компаний.

Ранее Европейский инвестиционный банк обещал выделить Киеву 450 миллионов евро на восстановление критической инфраструктуры.