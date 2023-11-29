МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Результаты саммита лидеров Евросоюза, намеченного на декабрь, могут стать лучшим рождественским подарком для президента России Владимира Путина, сообщает датское издание DR. Украина как прикрытие: Европа на пороге нового передела земель

По мнению авторов статьи, в Евросоюзе все больше лидеров, которые ставят под сомнение победу Украины в конфликте с Россией, а также предпочитают ставить свои политические интересы выше поддержки Киева.

Данные обстоятельства могут привести к отсрочке начала переговоров о присоединении Украины в НАТО до мартовской встречи. Весной Еврокомиссия планирует подготовить новый доклад о прогрессе Украины на пути к членству, и поэтому европейские лидеры предпочтут подождать его, заметили в издании.

Кроме того, в Евросоюзе до сих пор не достигли договоренностей о финансировании Украины. С точки зрения авторов статьи, ничто не мешает политикам договориться о деньгах для Киева только на 2024 год, а трехлетняя стратегия может быть отложена на неопределенный срок.

"Отсрочка финансовой помощи Украине стала бы победой для России. Стратегическое терпение президента Путина стало его главным оружием. Рано или поздно изменения в политическом ландшафте Евросоюза и США сделают свое дело и Россия закончит войну победой", — заключили авторы издания.

Решения о начале переговоров по вступлению Украины в Евросоюз, а также о выделении масштабного финансирования будут обсуждаться на предстоящем европейском саммите в Брюсселе 14-15 декабря.