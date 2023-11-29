2023-11-29T15:11:17+03:00
2023-11-29T15:11:17+03:00
2023-11-29T15:11:17+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20231129/842407710.html
Премьер Белоруссии отметил увеличение инвестиций из России в страну
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Объем российских инвестиций, вложенных в белорусскую экономику, вырос на треть по отношению к прошлому году и составил более 60% всех иностранных инвестиций, заявил... ПРАЙМ, 29.11.2023
финансы, экономика, новости, белоруссия, россия, инвестиции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Объем российских инвестиций, вложенных в белорусскую экономику, вырос на треть по отношению к прошлому году и составил более 60% всех иностранных инвестиций, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.
"За первое полугодие объем российских инвестиций, вложенных в реальный сектор белорусской экономики, вырос на треть по отношению к прошлому году и составил более 60% всех иностранных инвестиций", — сказал он в ходе заседания Совета министров Союзного государства РФ и Белоруссии в среду в Москве.
По словам Головченко, "в контексте программ импортозамещения российские компании активно размещают заказы по изготовлению комплектующих узлов, агрегатов и конечной продукции на белорусских предприятиях". Он отметил, что "это лишь отдельные результаты нашей совместной заинтересованной работы, причем ею охвачена вся территория Российской Федерации".
Белорусский премьер также сообщил, что лично посетил 11 субъектов РФ, некоторые из них дважды. "Поэтому, уважаемый Михаил Владимирович (Мишустин — ред.), предлагаю последовать моему примеру, все белорусские регионы с удовольствием примут вас лично и членов российского правительства", — заключил он.