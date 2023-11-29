МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Объем российских инвестиций, вложенных в белорусскую экономику, вырос на треть по отношению к прошлому году и составил более 60% всех иностранных инвестиций, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Путин подписал закон о льготе для инвестиционных бриллиантов

"За первое полугодие объем российских инвестиций, вложенных в реальный сектор белорусской экономики, вырос на треть по отношению к прошлому году и составил более 60% всех иностранных инвестиций", — сказал он в ходе заседания Совета министров Союзного государства РФ и Белоруссии в среду в Москве.

По словам Головченко, "в контексте программ импортозамещения российские компании активно размещают заказы по изготовлению комплектующих узлов, агрегатов и конечной продукции на белорусских предприятиях". Он отметил, что "это лишь отдельные результаты нашей совместной заинтересованной работы, причем ею охвачена вся территория Российской Федерации".

Белорусский премьер также сообщил, что лично посетил 11 субъектов РФ, некоторые из них дважды. "Поэтому, уважаемый Михаил Владимирович (Мишустин — ред.), предлагаю последовать моему примеру, все белорусские регионы с удовольствием примут вас лично и членов российского правительства", — заключил он.