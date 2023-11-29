МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Валютные депозиты россиян в октябре продолжили сокращаться, достигнув минимальных с февраля 2008 года 26,8 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ. Валютные депозиты россиян сократились до минимума с марта 2008 года

Так, в октябре по сравнению с сентябрем традиционные валютные депозиты уменьшились на 1,5% — до 26,8 миллиарда долларов. Это является наименьшим показателем с февраля 2008 года, когда объем депозитов составлял 26,1 миллиарда долларов.

Одновременно сократились и средства россиян на текущих счетах — на 2%, до 14,7 миллиарда долларов, что стало минимумом с июня 2017 года.

В результате общий объем валютных средств физлиц в российских банках в октябре уменьшился на 1,4% — до 41,6 миллиарда долларов.