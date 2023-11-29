2023-11-29T17:13:03+03:00
2023-11-29T17:13:28+03:00
2023-11-29T17:13:03+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20231129/842409355.html
Валютные депозиты россиян упали до минимума с февраля 2008 года
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Валютные депозиты россиян в октябре продолжили сокращаться, достигнув минимальных с февраля 2008 года 26,8 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ. Так, в... ПРАЙМ, 29.11.2023
финансы, экономика, новости, россия, цб, депозиты, валюта
https://cdnn.1prime.ru/images/83907/97/839079752.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83907/97/839079752.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83907/97/839079751.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83907/97/839079751.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83907/97/839079739.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83907/97/839079739.jpg
https://1prime.ru/Forex/20231024/842059638.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Валютные депозиты россиян в октябре продолжили сокращаться, достигнув минимальных с февраля 2008 года 26,8 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ.
Так, в октябре по сравнению с сентябрем традиционные валютные депозиты уменьшились на 1,5% — до 26,8 миллиарда долларов. Это является наименьшим показателем с февраля 2008 года, когда объем депозитов составлял 26,1 миллиарда долларов.
Одновременно сократились и средства россиян на текущих счетах — на 2%, до 14,7 миллиарда долларов, что стало минимумом с июня 2017 года.
В результате общий объем валютных средств физлиц в российских банках в октябре уменьшился на 1,4% — до 41,6 миллиарда долларов.