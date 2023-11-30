МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Правительство России выделило на докапитализацию региональных фондов развития промышленности еще 300 миллионов рублей, средства будут направлены в Смоленскую и Еврейскую автономную области, сообщается на сайте кабмина. Мишустин отметил адаптацию промышленности к новым вызовам

"Правительство продолжает системную поддержку промышленного сектора экономики. На докапитализацию региональных фондов развития промышленности будет дополнительно направлено 300 млн рублей. Такие распоряжения подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Средства поступят в Смоленскую и Еврейскую автономную области. Благодаря докапитализации промышленные предприятия регионов смогут получить льготные займы. Это позволит увеличить темпы обновления производственных мощностей и простимулирует развитие промышленности в регионах, отмечается в сообщении.

Докапитализация региональных фондов развития промышленности проводится по поручению президента.