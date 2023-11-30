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2023
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Правительство выделило допсредства на фонды развития промышленности
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МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Правительство России выделило на докапитализацию региональных фондов развития промышленности еще 300 миллионов рублей, средства будут направлены в... ПРАЙМ, 30.11.2023
финансы, экономика, промышленность, новости, правительство рф, докапитализация, промышленность
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Правительство России выделило на докапитализацию региональных фондов развития промышленности еще 300 миллионов рублей, средства будут направлены в Смоленскую и Еврейскую автономную области, сообщается на сайте кабмина.
"Правительство продолжает системную поддержку промышленного сектора экономики. На докапитализацию региональных фондов развития промышленности будет дополнительно направлено 300 млн рублей. Такие распоряжения подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.
Средства поступят в Смоленскую и Еврейскую автономную области. Благодаря докапитализации промышленные предприятия регионов смогут получить льготные займы. Это позволит увеличить темпы обновления производственных мощностей и простимулирует развитие промышленности в регионах, отмечается в сообщении.
Докапитализация региональных фондов развития промышленности проводится по поручению президента.