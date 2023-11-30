МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО составила 76 миллиардов рублей за девять месяцев, рентабельность акционерного капитала достигла 51 процента, следует из отчетности кредитной организации. Прибыль российских банков за 10 месяцев приблизилась к 3 триллионам рублей

"Чистая прибыль достигла 76 млрд руб. с рентабельностью капитала (ROE) 51% (за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2023 года, в годовом выражении). Акционерный капитал вырос на 40% с начала года до 232 млрд рублей ", — сказано в документе.

Отмечается, что активы Совкомбанка с начала года увеличились на 28 процентов, до 2,8 триллиона рублей, за счет органического роста и приобретения крупной страховой группы у третьей стороны.

Кроме того, розничный кредитный портфель вырос на 26 процентов, до 735 миллиардов рублей, за счет органического роста всех направлений бизнеса. При этом портфель корпоративных кредитов достиг 971 миллиарда рублей, поднявшись на 22 процента.

Согласно отчету, средства розничных клиентов за девять месяцев приросли на 11 процентов, до 800 миллиардов рублей, в основном за счет притока текущих счетов физических лиц. Средства корпоративных клиентов также выросли до 1,4 триллиона рублей (на 45 процентов) на фоне притока корпоративных депозитов (+48 процентов) и текущих счетов компаний (+29 процентов).

Добавляется, что чистый процентный доход составил 104 миллиарда рублей, а чистый комиссионный доход — 20 миллиардов.