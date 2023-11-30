МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. По итогам проверки, проведенной Счетной палатой, выделенные федеральным музеям из бюджета ассигнования уходят по назначению. Однако подходы к определению показателей госзаданий существенно отличаются, а в ряде случаев выявлены системные нарушения при проведении закупок, учете и уплате налогов, сообщили агентству "Прайм" в ведомстве.

"В 2020-2022 годах в рамках госпрограммы "Развитие культуры" музеям на выполнение государственного задания было предоставлено 67,7 миллиарда рублей. Это почти половина общего объема финансирования всех подведомственных Минкультуры России учреждений", — рассказал аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин.

Счетная палата проверила формирование и использование этих средств на примере трех объектов (Музея Бахрушина, Музея Востока и Музея Даля).

"По результатам проверки выяснилось, что выделенные средства в целом позволяют музеям обеспечивать текущую деятельность. Однако мы отметили существенные различия в подходах к определению значений показателей госзадания и расчету нормативных затрат на его выполнение", — отметил Штогрин.

В частности, дотации распределялись между музеями неравномерно. Были выявлены нарушения в ходе закупок, уплаты налогов и при ведении бухучета. Так, в проверяемый период музеи оплатили налоги на общую сумму 25,5 миллиона рублей полностью за счет субсидии на госзадание. При этом коэффициент платной деятельности не применялся. В результате переплата составила 1,16 миллиона рублей.

Проверка установила, что ни в одном музее передача экспонатов на временные выставки не отображается в бухучете. Проводятся несоразмерные по затратам выставки. Нет единых подходов при определении показателей госзадания. Например, учет онлайн-посещений ведется как по просмотрам на официальном сайте, так и с добавлением посетителей сторонних ресурсов. При этом считают как реальные просмотры, так и короткие заходы, и даже посещения сайта ботами.

Отдельное внимание Счетная палата обратила на деятельность филиала Музея Востока — "Музея Рерихов". Проверка показала, что фактическое положение филиала не соответствует его правовому статусу. За все время его существования госзадание не устанавливалось, планы финансово-хозяйственной деятельности не утверждались. С декабря 2020 года до настоящего времени руководитель филиала не назначался, а штатное расписание сотрудников включает всего пять человек.

Установленные недостатки в организации деятельности филиала Музея Востока "Музей Рерихов" не позволяют обеспечить условия, соответствующие статусу этого уникального музейного собрания, указано в заключении Счетной палаты.

"Уверены, что всесторонний анализ существующих проблем в организации музейной деятельности поспособствует развитию наших музеев и повышению качества оказываемых ими услуг", — резюмировал Штогрин.