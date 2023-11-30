МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Сингапур и Цюрих заняли первое место среди крупных мировых городов с самой высокой стоимостью проживания, больше всех позиций потеряли Москва и Санкт-Петербург, следует из рейтинга Worldwide Cost of Living, подготовленного Economist Intelligence Unit, аналитическим подразделением британской компании Economist Group. Названы лидеры среди иностранных покупателей недвижимости в Турции

"Москва и Санкт-Петербург (в рейтинге — ред.) резко опустились, на 105 позиций, до 142-го места, и на 74 позиции, до 147-го места, соответственно", — сказано в документе.

Таким образом, перемещение этих двух городов стало сильнейшим за все время нахождения в рейтинге.

По данным экспертов, хотя цены в Москве и Санкт-Петербурге выросли за год, дешевле с общемировой точки зрения в них стало жить в связи с удешевлением рубля. Ослабление нацвалюты также стало причиной резкого снижения в рейтинге ряда городов Китая и Японии, включая столицы, Пекин и Токио, сказано в докладе.

Согласно документу, лидерство в рейтинге поделили Сингапур и Цюрих, а за ними следуют Женева и Нью-Йорк. Замыкает пятерку Гонконг, шестое место занял Лос-Анджелес, а седьмое — Париж. Восьмое и девятое место поделили Копенгаген и Тель-Авив, а замыкает десятку Сан-Франциско.

Отмечается, что многие города "испытывали сложности" из-за скачка цен в последние два года. В среднем они поднялись на 7,4% в годовом выражении в местных валютах, что при этом несколько ниже роста на 8,1% годом ранее, но значительно выше тренда 2017-2021 годов, говорится в докладе.

Замыкают рейтинг из 173 городов столицы Ливии, Ирана и Сирии — Триполи, Тегеран и Дамаск. Исследование проводилось с 14 августа до 11 сентября, также отмечается в релизе.