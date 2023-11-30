МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Федеральное казначейство опубликовало на сайте отчет об исполнении федерального бюджета на 1 ноября 2023 года, согласно этим данным, дефицит бюджета РФ за десять месяцев текущего года составил 1,05 триллиона рублей, тогда как предварительная оценка Минфина за этот период была на уровне 1,235 триллиона рублей (0,7% ВВП). Путин пошутил о слезах Силуанова из-за предложений по бюджетным расходам

В начале ноября Минфин России предварительно оценил объем поступивших за десять месяцев доходов бюджета в 23,106 триллиона рублей, что на 4,4% выше объема поступления доходов за аналогичный период 2022 года, а расходов — в 24,341 триллиона рублей (+11,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Согласно этим данным, бюджет был исполнен с дефицитом в 0,7% ВВП, или 1,235 триллиона рублей.

Исходя из данных Федерального казначейства, объем доходов бюджета за январь-октябрь текущего года составил 23,107 триллиона рублей, почти не изменившись относительно предварительной оценки (-1 миллиард рублей против оценки Минфина), а объем расходов — 24,157 триллиона рублей (на 184 миллиарда рублей меньше оценки Минфина). Таким образом, уточненная оценка дефицита за десять месяцев текущего года составила 1,05 триллиона рублей.

Согласно закону о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, доходы бюджета России в 2023 году запланированы на уровне 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы — 29,056 триллиона рублей (19,4% ВВП). Дефицит на текущий год запланирован на уровне 2,925 триллиона рублей, или 2% ВВП. Тем не менее, как сообщал в начале октября президент России Владимир Путин, по итогам 2023 года дефицит бюджета ожидается в 1%. Позднее в ноябре министр финансов Антон Силуанов подтвердил эту оценку.