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2023
https://1prime.ru/finance/20231130/842417138.html
Чиханчин отчитался о предотвращении вывода средств "в тень"
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Росфинмониторинг совместно с Банк России предотвратили вывод в теневой оборот около 320 миллиардов рублей только в этом году, заявил глава службы Юрий Чиханчин. "Созданный... ПРАЙМ, 30.11.2023
финансы, новости, бюджет, росфинмониторинг, цб
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Росфинмониторинг совместно с Банк России предотвратили вывод в теневой оборот около 320 миллиардов рублей только в этом году, заявил глава службы Юрий Чиханчин.
"Созданный механизм позволил только в этом году не допустить в теневой оборот порядка 320 миллиардов. Это благодаря совместным действиям с Центральным банком и тому, что они создали вместе с нами механизм "Знай своего клиента", — сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Антиотмывочная платформа на базе Банка России "Знай своего клиента" (ЗСК) заработала с 1 июля прошлого года. Через нее банки в онлайн-режиме получают информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов — юрлиц и ИП.