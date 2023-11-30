МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Росфинмониторинг совместно с Банк России предотвратили вывод в теневой оборот около 320 миллиардов рублей только в этом году, заявил глава службы Юрий Чиханчин. ЦБ спас Россию от экономического хаоса, заявил эксперт

"Созданный механизм позволил только в этом году не допустить в теневой оборот порядка 320 миллиардов. Это благодаря совместным действиям с Центральным банком и тому, что они создали вместе с нами механизм "Знай своего клиента", — сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Антиотмывочная платформа на базе Банка России "Знай своего клиента" (ЗСК) заработала с 1 июля прошлого года. Через нее банки в онлайн-режиме получают информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов — юрлиц и ИП.