МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Совместная работа Росфинмониторинга с различными ведомствами, а также банковской сферой помогла сохранила госбюджету РФ 30 миллиардов рублей, сообщил глава российской финразведки Юрий Чиханчин на встрече с президентом страны Владимиром Путиным. Казначейство улучшило оценку дефицита бюджета России за 10 месяцев

Во время встречи Чиханчин отметил некоторые итоги работы ведомства, связанной с бюджетом. По его словам, поддержка президентом так называемого казначейского банковского сопровождения дала возможность финразведке "держать на мониторинге" "где-то более полутора миллионов различных контрактов" на сумму порядка 6,5 триллиона рублей.

"В результате нам удалось совместно с Банком России, с правоохранительными органами результаты получить. В частности, пресечены незаконные торговые процедуры с ФАС почти на 30 миллиардов, сохранено бюджетных средств тоже на 30 миллиардов и возбуждено уголовных дел совместно с МВД, ФСБ, Следственным комитетом только по бюджету – около тысячи дел. И возмещено уже в бюджет порядка 190 миллиардов рублей", — отметил глава Росфинмониторинга.