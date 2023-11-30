2023-11-30T13:50:38+03:00
2023-11-30T13:50:38+03:00
2023-11-30T13:50:38+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20231130/842417740.html
Чиханчин рассказал о работе по "сохранению бюджета"
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Совместная работа Росфинмониторинга с различными ведомствами, а также банковской сферой помогла сохранила госбюджету РФ 30 миллиардов рублей, сообщил глава российской финразведки... ПРАЙМ, 30.11.2023
финансы, новости, росфинмониторинг, юрий чиханчин, бюджет
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Совместная работа Росфинмониторинга с различными ведомствами, а также банковской сферой помогла сохранила госбюджету РФ 30 миллиардов рублей, сообщил глава российской финразведки Юрий Чиханчин на встрече с президентом страны Владимиром Путиным.
Во время встречи Чиханчин отметил некоторые итоги работы ведомства, связанной с бюджетом. По его словам, поддержка президентом так называемого казначейского банковского сопровождения дала возможность финразведке "держать на мониторинге" "где-то более полутора миллионов различных контрактов" на сумму порядка 6,5 триллиона рублей.
"В результате нам удалось совместно с Банком России, с правоохранительными органами результаты получить. В частности, пресечены незаконные торговые процедуры с ФАС почти на 30 миллиардов, сохранено бюджетных средств тоже на 30 миллиардов и возбуждено уголовных дел совместно с МВД, ФСБ, Следственным комитетом только по бюджету – около тысячи дел. И возмещено уже в бюджет порядка 190 миллиардов рублей", — отметил глава Росфинмониторинга.