МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Перестройка внешнеэкономической деятельности в РФ привела к изменению структуры валютных торгов на Московской бирже в пользу валют дружественных стран, прежде всего юаня, говорится в "Обзоре финансовой стабильности" Банка России за второй и третий кварталы текущего года. Российская экономика вышла на траекторию роста, заявил Песков

"Перестройка внешнеэкономической деятельности привела к изменению структуры биржевых валютных торгов в пользу валют дружественных стран, прежде всего юаня. Ситуация с корсчетами в "токсичных" валютах ухудшается, но все больше счетов открывается в валютах дружественных стран", — отмечается в обзоре.

"Роль офшорного рынка рубля возрастает, но пока остается ограниченной: объем средств иностранных банков на корсчетах и депозитах в российских кредитных организациях в рублях достаточно стабилен в течение последнего года и по состоянию на 01.10.2023 составлял около 0,5 триллиона рублей", — указывается там же.

Использование рубля во внешнеторговых расчетах, в частности, платежах за импорт, сопровождается тем, что банки-нерезиденты из дружественных стран предъявляют повышенный спрос на валюту на российском рынке. Аналогично покупатели российских экспортных товаров, как правило, приобретают рубли за валюту непосредственно на российском рынке, говорится в обзоре.

"Благодаря восстановлению нефтяных цен с июля в сентябре–октябре на российском рынке росли чистые продажи иностранной валюты со стороны экспортеров. Подстройке импорта и повышению привлекательности рубля для сбережений способствует повышение Банком России ключевой ставки. Введение в октябре обязательной продажи валютной выручки крупнейшими экспортерами также способствует росту продаж валюты и снижению краткосрочной волатильности на рынке", — отмечается там же.

"Во втором-третьем кварталах 2023 года население уменьшило объемы трансграничных переводов относительно предыдущих шести месяцев на 46,7% (до 1,54 триллиона рублей) и активно увеличивало вложения в российские инструменты. С исключением валютной переоценки доля сбережений граждан в иностранных финансовых инструментах с 1 апреля по 1 октября сократилась на 1,6 п.п., до 20,2%. Снижение показателя происходит из‑за значительного увеличения рублевых депозитов граждан и роста объема наличных рублей", — указывается там же.