МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Приток денег российских физлиц в иностранные финансовые инструменты за январь – сентябрь упал в 4 раза относительно показателя годом ранее, до 741 миллиарда рублей, следует из "Обзора финансовой стабильности" Банка России за второй и третий кварталы 2023 года. ЦБ спас Россию от экономического хаоса, заявил эксперт

"Доля притоков в иностранные инструменты за январь – сентябрь 2023 года составила 11,2% (741 миллиард рублей), что значительно меньше, чем в 2022 году (35,2%, или 2 995 миллиардов рублей). Показатель сбережений граждан в иностранных финансовых инструментах с исключением валютной переоценки снизился на 1,6 п.п., до 20,2%, в отчетный период", — говорится в обзоре.

Одним из факторов снижения сбережений граждан в иностранных финансовых инструментах стало повышение привлекательности рублевых сбережений. В целом на фоне ужесточения ДКП Банка России привлекательность рублевых депозитов существенно возросла, а риски оттока средств граждан в иностранные инструменты снизились, указывается там же.

"Граждане также нарастили покупки российских акций и облигаций: во втором-третьем кварталах 2023 года они купили российских акций на 162 миллиарда рублей, облигаций – на 228 миллиардов рублей. Сохранение доверия частных инвесторов к российскому фондовому рынку является важным фактором для его развития… Граждане активно увеличивали вложения в инструменты российского рынка. Рублевые депозиты во втором-третьем кварталах 2023 года выросли на 4,05 триллиона рублей, до 38,92 триллиона рублей. На 01.10.2023 рублевые депозиты составляют 41,6% от всех вложений физических лиц", — отмечается там же.

"Нетто-переводы средств физических лиц иностранным брокерам за второй и третий кварталы 2023 года составили 52,8 миллиарда рублей, остаток средств на счетах иностранных брокеров за отчетный период увеличился с 287 до 339,8 миллиарда рублей, или на 18,4%. Указанный переток происходит на фоне чистых продаж гражданами иностранных ценных бумаг через российскую инфраструктуру. В целом риски перетока инвестиций граждан в зарубежную инфраструктуру остаются ограниченными", — сообщается там же.