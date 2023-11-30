МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Роль офшорного рынка рубля пока остается ограниченной, общий объем оборотов на корреспондентских рублевых счетах иностранных банков сохраняется на уровне около 8 триллионов рублей, говорится в "Обзоре финансовой стабильности" Банка России за второй и третий кварталы 2023 года. Аналитик предупредил о "первых ласточках" грядущего ослабления рубля

"Роль офшорного рынка рубля пока остается ограниченной. Общий объем оборотов на корреспондентских рублевых счетах иностранных банков сохраняется на уровне около 8 триллионов рублей, при этом возрастает доля оборотов по счетам банков из дружественных стран, которая за отчетный период превысила 50%", — отмечается в обзоре.

Объем средств иностранных банков на корсчетах и депозитах в российских кредитных организациях в рублях в отчетный период возрастал, однако практически не изменился по сравнению с уровнем на 1 октября 2022 года и по состоянию на 1 октября 2023 года составлял 546 миллиардов рублей, указывается в обзоре.

"Рост чистых покупок иностранной валюты на российском рынке со стороны банков-нерезидентов из дружественных стран отражает спрос на валюту со стороны иностранных компаний, получающих оплату поставки товаров в Россию в рублях", — говорится там же.

"Большая часть спроса и предложения валюты на российском рынке обусловлена проведением внешнеторговых операций. Спрос на иностранную валюту, связанный с выплатами по внешнему долгу, покупкой бизнеса у иностранных собственников, а также спрос со стороны граждан играют менее значимую роль (чистые покупки физических лиц в II – III кварталах 2023 года составили 182 миллиардов рублей)", — сообщает ЦБ РФ.