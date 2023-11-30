МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Правительство дополнительно направит более 11 миллиардов рублей на повышение зарплат работников бюджетной сферы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В России проиндексируют зарплаты в 2024 году

"Повышение доходов людей, занятых в бюджетной сфере. Глава государства подчеркивал, что все параметры по уровню их зарплат должны строго соблюдаться. Речь идет о специалистах важнейших для общества и для страны отраслей. На эти цели в текущем году правительство выделило 36 миллиардов рублей… Сегодня дополнительно направим более 11 миллиардов рублей. Финансирование также пойдет на выполнение социальных обязательств перед служащими отдельных федеральных государственных учреждений", — сказал Мишустин на совещании с кабмином.

Он уточнил, что речь идет о повышении зарплат ‍учителей, воспитателей детских садов, ‍педагогов колледжей, преподавателей вузов, работников культуры, науки и здравоохранения.

"В соответствии с майским указом президента заработная плата фельдшеров и медсестер должна быть не ниже средней по региону, а врачей — вдвое выше этого показателя. Чтобы она соответствовала уровню, который определил президент, правительство приняло решение направить в регионы дополнительно почти 30,5 миллиардов рублей", — добавил Мишустин.

Как уточнили в кабмине, средства будут направлены из нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования его территориальным фондам в 86 регионах.

"Важно следить за тем, чтобы в каждом российском субъекте положенные средства дошли до медицинских работников. Обеспечение достойной оплаты труда занятых в бюджетной сфере и, конечно, тех, кто заботится о здоровье людей, спасает их жизни, — одна из главных наших задач", — подчеркнул премьер.