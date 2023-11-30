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2023
https://1prime.ru/finance/20231130/842420640.html
Бюджет России на следующие три года подписан, заявил Мишустин
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Бюджет на следующие три года подписан, надо сделать все, чтобы средства начали поступать уже с первых дней 2024 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "На следующие три... ПРАЙМ, 30.11.2023
финансы, новости, михаил мишустин, россия, бюджет
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Бюджет на следующие три года подписан, надо сделать все, чтобы средства начали поступать уже с первых дней 2024 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"На следующие три года бюджет подписан. Хочу обратить внимание всех присутствующих, надо сделать все от вас зависящее, чтобы средства начали поступать уже в буквальном смысле слова с первых дней 2024 года", — сказал он на заседании правительства.