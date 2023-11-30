МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Бюджет на следующие три года подписан, надо сделать все, чтобы средства начали поступать уже с первых дней 2024 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Путин пошутил о слезах Силуанова из-за предложений по бюджетным расходам

"На следующие три года бюджет подписан. Хочу обратить внимание всех присутствующих, надо сделать все от вас зависящее, чтобы средства начали поступать уже в буквальном смысле слова с первых дней 2024 года", — сказал он на заседании правительства.