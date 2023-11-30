МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Украина в ноябре привлекла в госбюджет примерно два миллиарда финансовой помощи от партнеров, сообщил минфин страны. Зеленский признался, что не знает, возьмут ли Украину в НАТО

Отмечается, что эти средства предоставляют на льготных условиях и направляют на финансирование приоритетных расходов бюджета, в частности, обеспечение соцзащиты населения, гуманитарные нужды, оплату труда работников секторов образования и здравоохранения.

По данным финансового ведомства, что в бюджет страны поступило 1,6 миллиарда долларов от ЕС, а Всемирный банк под гарантию Великобритании выделил 400 миллионов долларов. Отмечается, что помощь от Всемирного банка составила 5 миллионов долларов.

В ведомстве уточнили, что средства от ЕС поступили в рамках десятого транша макрофинансовой помощи на текущий год, общий объем которой составляет 18 миллиардов евро, из которых Украина уже получила 16,5 миллиарда евро. Срок погашения кредита составляет 35 лет, проценты и другие платежи за обслуживание долга вместо Украины будут компенсированы странами ЕС.

Льготный кредит под гарантию Британии Украине предоставили на 19 лет с 5-летним льготным периодом. Общий объем финансовой помощи под гарантию Соединенного королевства в текущем году составляет один миллиард долларов. Отмечается, что финансирование от Всемирного банка составило около 50 миллионов долларов. "За 11 месяцев 2023 года министерство финансов Украины привлекло около 37,4 миллиарда долларов внешнего финансирования на неотложные нужды госбюджета", — подытожили в минфине Украины.