МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. "Почта России" уже продала непрофильных активов на 112 миллионов рублей, а всего от этого может получить 20 миллиардов, об этом заявил глава компании Михаил Волков на совещании в Госдуме. "Почта России" за девять месяцев сократила убыток почти в восемь раз

"В этом году благодаря решениям совета директоров, решениям правительства мы запустили работу по продаже непрофильных активов. На сегодня сумма пока не очень большая, порядка 112 миллионов рублей, но, по нашим оценкам, тот объем, который компания может получить от реализации непрофильных активов, оценивается в районе 20 миллиардов рублей", — сказал Волков.