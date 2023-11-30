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2023
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"Почта России" назвала доход от продажи непрофильных активов
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"Почта России" уже продала непрофильных активов на 112 миллионов рублей, а всего от этого может получить 20 миллиардов, об этом заявил глава компании Михаил Волков на совещании в... ПРАЙМ, 30.11.2023
финансы, экономика, новости, россия, "почта россии", активы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. "Почта России" уже продала непрофильных активов на 112 миллионов рублей, а всего от этого может получить 20 миллиардов, об этом заявил глава компании Михаил Волков на совещании в Госдуме.
"В этом году благодаря решениям совета директоров, решениям правительства мы запустили работу по продаже непрофильных активов. На сегодня сумма пока не очень большая, порядка 112 миллионов рублей, но, по нашим оценкам, тот объем, который компания может получить от реализации непрофильных активов, оценивается в районе 20 миллиардов рублей", — сказал Волков.