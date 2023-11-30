2023-11-30T17:08:11+03:00
2023-11-30T17:08:11+03:00
2023-11-30T17:08:11+03:00
2023
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В МЧС Крыма оценили предварительный ущерб от шторма
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Предварительная оценка ущерба, нанесенного стихией республике Крым, составляет 39,7 миллиарда рублей, заявил глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев. "На данный момент предварительный... ПРАЙМ, 30.11.2023
финансы, новости, россия, крым, финансы, ущерб
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя — ПРАЙМ. Предварительная оценка ущерба, нанесенного стихией республике Крым, составляет 39,7 миллиарда рублей, заявил глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев.
"На данный момент предварительный ущерб по Республике Крым составляет порядка 39 миллиардов 700 миллионов рублей", — написал Садаклиев в Telegram-канале.
По словам главы республиканского парламента Владимира Константинова, ущерб инфраструктуре Крыма превысил 1,3 миллиарда рублей.
Ранее на полуостров Крым обрушился средиземноморский циклон, ливни и ветер повредили электроснабжение, газопроводы, а также подтопили дороги. Как заявлял глава крымского парламента Владимир Константинов, регион пережил "конкретный армагеддон".
В Сочи 27 ноября ливни повредили часть инфраструктуры во всех крупных районах города и на федеральной территории "Сириус", расположенной у границ Адлерского района.