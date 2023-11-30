СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя — ПРАЙМ. Предварительная оценка ущерба, нанесенного стихией республике Крым, составляет 39,7 миллиарда рублей, заявил глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев. Крым пережил "конкретный" армагеддон", заявил Константинов

"На данный момент предварительный ущерб по Республике Крым составляет порядка 39 миллиардов 700 миллионов рублей", — написал Садаклиев в Telegram-канале.

По словам главы республиканского парламента Владимира Константинова, ущерб инфраструктуре Крыма превысил 1,3 миллиарда рублей.

Ранее на полуостров Крым обрушился средиземноморский циклон, ливни и ветер повредили электроснабжение, газопроводы, а также подтопили дороги. Как заявлял глава крымского парламента Владимир Константинов, регион пережил "конкретный армагеддон".

В Сочи 27 ноября ливни повредили часть инфраструктуры во всех крупных районах города и на федеральной территории "Сириус", расположенной у границ Адлерского района.