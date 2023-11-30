2023-11-30T19:05:52+03:00
2023-11-30T19:05:52+03:00
2023-11-30T19:05:52+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20231130/842426158.html
Денежная масса России в национальном определении выросла в октябре
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Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в октябре вырос на 0,6%, следует из данных ЦБ РФ. Показатель на 1 ноября составил 91,135 триллиона... ПРАЙМ, 30.11.2023
финансы, новости, россия, центробанк, денежная масса россии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в октябре вырос на 0,6%, следует из данных ЦБ РФ.
Показатель на 1 ноября составил 91,135 триллиона рублей после 90,597 триллиона на 1 октября. Таким образом, объем денежной массы за месяц вырос на 537,4 миллиарда рублей.