МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в октябре вырос на 0,6%, следует из данных ЦБ РФ.

Показатель на 1 ноября составил 91,135 триллиона рублей после 90,597 триллиона на 1 октября. Таким образом, объем денежной массы за месяц вырос на 537,4 миллиарда рублей.