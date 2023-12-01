МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ направит дополнительное финансирование на развитие сельских территорий, 44 региона получат более 850 миллионов рублей, еще 654,2 миллиона рублей будут направлены на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий, сообщается в телеграм-канале кабмина. Правительство утвердило состав экспертного совета по исламскому банкингу

В правительстве напомнили, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительного финансирования на реализацию комплексного развития сельских территорий, а также обеспечение селян жильем в 2023 году.

"За счет перераспределения бюджетных средств 44 региона получат более 850 миллионов рублей. Средства пойдут в том числе на соцвыплаты для приобретения жилья. В 2023–2025 годах более 300 семей, проживающих в сельской местности, смогут улучшить свои жилищные условия", — пояснили в сообщении.

Еще одно перераспределение позволит дополнительно направить 654,2 миллиона рублей на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий. Так, в Чечне и Татарстане появятся новые объекты образования и культуры, инженерные коммуникации.

"Кроме того, финансирование ускорит работу по аналогичным проектам еще в шести регионах", — добавили в правительстве.