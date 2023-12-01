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2023
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Правительство дополнительно профинансирует развитие сельских территорий
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Правительство РФ направит дополнительное финансирование на развитие сельских территорий, 44 региона получат более 850 миллионов рублей, еще 654,2 миллиона рублей будут направлены... ПРАЙМ, 01.12.2023
сельское хозяйство, финансы, экономика, новости, правительство рф, сельское хозяйство, финансирование
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ направит дополнительное финансирование на развитие сельских территорий, 44 региона получат более 850 миллионов рублей, еще 654,2 миллиона рублей будут направлены на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий, сообщается в телеграм-канале кабмина.
В правительстве напомнили, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительного финансирования на реализацию комплексного развития сельских территорий, а также обеспечение селян жильем в 2023 году.
"За счет перераспределения бюджетных средств 44 региона получат более 850 миллионов рублей. Средства пойдут в том числе на соцвыплаты для приобретения жилья. В 2023–2025 годах более 300 семей, проживающих в сельской местности, смогут улучшить свои жилищные условия", — пояснили в сообщении.
Еще одно перераспределение позволит дополнительно направить 654,2 миллиона рублей на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий. Так, в Чечне и Татарстане появятся новые объекты образования и культуры, инженерные коммуникации.
"Кроме того, финансирование ускорит работу по аналогичным проектам еще в шести регионах", — добавили в правительстве.