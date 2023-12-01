МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. В вопросе с перекрытием польскими дальнобойщиками границы Киев поплатился за собственную жадность, косвенные убытки от действий водителей достигают миллиарда евро, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на аналитиков. Зеленский признался, что не знает, возьмут ли Украину в НАТО

Несколько недель назад польские перевозчики и фермеры заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.

Отмечается, что поляки выдвигают вполне конкретные требования, которые в Киеве даже не собираются рассматривать всерьез.

Украинский политический аналитик Дмитрий Спивак полагает, что косвенные убытки от блокады составляют до миллиарда евро, сообщают РИА Новости. "Даже если немедленно открыть дорогу, деньги не вернуть. При этом Великобритания обещала дать всего 400 миллионов, чтобы мы решили проблему с выплатой пенсий", — процитировало его слова агентство.

По мнению эксперта Финансового университета при правительстве РФ Дениса Денисова, Киев поплатился за свою жадность. "Евросоюз фактически уравнял украинских дальнобойщиков с европейскими. И они принялись сбивать цены для захвата рынка. Естественно, это не понравилось полякам, которые считаются главными перевозчиками в ЕС", — заявил он в беседе с РИА Новости и предположил, что вопрос придется решать на уровне Еврокомиссии и на это уйдет немало времени, за которое Киев понесет большие убытки.

В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна.