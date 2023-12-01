БУДАПЕШТ, 1 дек — ПРАЙМ. Для финансовой поддержки Украины требуется создать особый фонд, а не отправлять ей деньги "вагонами" из бюджета ЕС, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. МИД Венгрии раскрыл, почему Украину сейчас не примут в НАТО

Он отметил, что Европа испытывает экономические проблемы, но при этом она "вагонами отправляет деньги и оружие на Украину".

"Если мы хотим дать деньги Украине, давайте создадим особый денежный фонд на основе межправительственных соглашений, каждый добавит туда, сколько хочет, и оттуда будем отправлять деньги Украине", — заявил венгерский премьер в эфире радио Kossuth.

Орбан подчеркнул, что сейчас Евросоюз направляет средства из внутреннего бюджета, а это его "разрушает", так как "финансовая поддержка войны и функционирование бюджета осуществляются в разных ритмах", в результате чего семилетний бюджет сообщества был израсходован менее чем за три года.