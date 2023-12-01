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2023
https://1prime.ru/finance/20231201/842429986.html
Орбан призвал не отправлять Украине деньги "вагонами" из бюджета ЕС
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Для финансовой поддержки Украины требуется создать особый фонд, а не отправлять ей деньги "вагонами" из бюджета ЕС, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он отметил, что... ПРАЙМ, 01.12.2023
финансы, новости, ес, венгрия, виктор орбан, украина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БУДАПЕШТ, 1 дек — ПРАЙМ. Для финансовой поддержки Украины требуется создать особый фонд, а не отправлять ей деньги "вагонами" из бюджета ЕС, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Он отметил, что Европа испытывает экономические проблемы, но при этом она "вагонами отправляет деньги и оружие на Украину".
"Если мы хотим дать деньги Украине, давайте создадим особый денежный фонд на основе межправительственных соглашений, каждый добавит туда, сколько хочет, и оттуда будем отправлять деньги Украине", — заявил венгерский премьер в эфире радио Kossuth.
Орбан подчеркнул, что сейчас Евросоюз направляет средства из внутреннего бюджета, а это его "разрушает", так как "финансовая поддержка войны и функционирование бюджета осуществляются в разных ритмах", в результате чего семилетний бюджет сообщества был израсходован менее чем за три года.