МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Московская биржа определила регламент работы во время новогодних каникул и будет проводить торги 3-5 и 8 января следующего года, анонсирует торговая площадка. Мосбиржа оценила состояние компаний России в части раскрытия информации

"Московская биржа определила регламент работы рынков в период новогодних праздников 2024 года. 3-5 января и 8 января 2024 года торги на рынках биржи проводятся", — говорится в сообщении.

При этом проводиться они будут "с учетом следующих особенностей": в частности, торги на рынках акций и облигаций, на рынках депозитов и кредитов, на срочном рынке будут проводиться в обычном режиме; на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок (сделок с расчетами "TODAY") и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения данных сделок своп.

Что же касается внебиржевых сделок с центральным контрагентом (ЦК) на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ), то их заключение будет осуществляться с расчетами по всем инструментам, за исключением договоров СПФИ, предусматривающих обязательства, выраженные в рублях, уточняет торговая площадка.

Биржа также уточняет, что в остальные новогодние выходные, с 30 декабря по 2 января и 6 и 7 января, торги проводится не будут. А в примыкающие к каникулам рабочие дни, 29 декабря текущего и 9 января следующего года, торги на рынках биржи будут осуществляться по стандартному графику.