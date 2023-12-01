МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России почти выполнила прогнозное задание на 2023 год по перечислениям в федеральный бюджет — "подошла вплотную" к 6 триллионам рублей, заявил временно исполняющий обязанности главы ведомства Руслан Давыдов. ФТС оценила объем внешней торговли России

Как сообщают таможенники, 1 декабря в Москве под председательством врио руководителя ФТС состоялось заседание коллегии, в котором приняли участие представители администрации президента РФ, Совета Федерации, министерств, ведомств, правоохранительных и надзорных структур.

"Мы вплотную подошли к 6 триллионам рублей, собранных и перечисленных в федеральный бюджет. Выходим на уверенное выполнение годового планового задания. Важно последний месяц уходящего года доработать так же ритмично, чтобы выполнить и даже перевыполнить плановое задание", — цитирует Давыдова пресс-служба.

По его словам, все последние годы совершенствование деятельности ФТС России основывается на цифровизации и развитии передовых информационных технологий, что позитивно сказывается в том числе на перечислениях средств в федеральный бюджет.

По словам ФТС, следующий важный этап цифрового развития таможенных органов – это введение в декабре этого года в промышленную эксплуатацию Главного центра обработки данных в Твери (ГЦОД "Тверь"). А в первом квартале 2024 года будет запущен процесс миграции всех информационно-программных средств, автоматизирующих процессы таможенного дела. "По итогам общий объем хранимой информации составит 25 петабайт, что в 1,5 раза превысит текущие мощности", — отмечается в сообщении.

В конце октября врио главы ФТС говорил, что ведомство с начала года перечислило в бюджет РФ более 5,2 триллиона рублей при плане в 6,464 триллиона. Из этой суммы 3,9 триллиона рублей пришлись на платежи по импорту. Таким образом, по словам Давыдова, прогнозное задание по импортным платежам на весь 2023 год уже было выполнено.