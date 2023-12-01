Давыдов: ФТС "вплотную подошла" к 6 трлн рублей, перечисленным в бюджет России
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России почти выполнила прогнозное задание на 2023 год по перечислениям в федеральный бюджет — "подошла вплотную" к 6 триллионам рублей, заявил временно исполняющий обязанности главы ведомства Руслан Давыдов.
Как сообщают таможенники, 1 декабря в Москве под председательством врио руководителя ФТС состоялось заседание коллегии, в котором приняли участие представители администрации президента РФ, Совета Федерации, министерств, ведомств, правоохранительных и надзорных структур.
"Мы вплотную подошли к 6 триллионам рублей, собранных и перечисленных в федеральный бюджет. Выходим на уверенное выполнение годового планового задания. Важно последний месяц уходящего года доработать так же ритмично, чтобы выполнить и даже перевыполнить плановое задание", — цитирует Давыдова пресс-служба.
По его словам, все последние годы совершенствование деятельности ФТС России основывается на цифровизации и развитии передовых информационных технологий, что позитивно сказывается в том числе на перечислениях средств в федеральный бюджет.
По словам ФТС, следующий важный этап цифрового развития таможенных органов – это введение в декабре этого года в промышленную эксплуатацию Главного центра обработки данных в Твери (ГЦОД "Тверь"). А в первом квартале 2024 года будет запущен процесс миграции всех информационно-программных средств, автоматизирующих процессы таможенного дела. "По итогам общий объем хранимой информации составит 25 петабайт, что в 1,5 раза превысит текущие мощности", — отмечается в сообщении.
В конце октября врио главы ФТС говорил, что ведомство с начала года перечислило в бюджет РФ более 5,2 триллиона рублей при плане в 6,464 триллиона. Из этой суммы 3,9 триллиона рублей пришлись на платежи по импорту. Таким образом, по словам Давыдова, прогнозное задание по импортным платежам на весь 2023 год уже было выполнено.
https://1prime.ru/finance/20231201/842434708.html