2023-12-01T16:53:19+03:00
2023-12-01T16:53:19+03:00
2023-12-01T16:53:19+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20231201/842435530.html
Запад может посчитать помощь Киеву пустой тратой денег, пишет СМИ
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Западные страны посчитают поддержку Украины пустой тратой денег, если ВСУ отступят, пишет Economist. "Если Украина отступит, то разногласия в Киеве начнут звучать громче. Как и... ПРАЙМ, 01.12.2023
финансы, новости, в мире, украина, сво, запад, деньги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Западные страны посчитают поддержку Украины пустой тратой денег, если ВСУ отступят, пишет Economist.
"Если Украина отступит, то разногласия в Киеве начнут звучать громче. Как и голоса на Западе, говорящие о том, что отправка денег и вооружения на Украину — пустая трата", — сказано в материалах.
Economist добавляет, что настроения в самом Киеве "омрачаются".
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.