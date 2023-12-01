МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Москва и Вьентьян достигли соглашения об увеличении объемов трансграничных расчетов в нацвалютах, сообщили представители обеих стран в ходе 17-го заседания Межправительственной Российско-Лаосской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В Лаосе начали принимать карты "Мир", заявил посол

"Обе стороны договорились сотрудничать в финансово-банковском секторе, в том числе использовать лаосско-российские корреспондентские банковские счета, а также увеличивать объемы трансграничных расчетов в местных валютах", — следует из принятого по итогам заседания протокола.

Ранее посол России в Лаосе Владимир Калинин рассказал в интервью РИА Новости, что власти Лаоса с заинтересованностью рассматривают переход на расчет в национальных валютах.

По его словам, ожидается "плодотворное сотрудничество" двух стран в рамках председательства ЛНДР в Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в 2024 году.