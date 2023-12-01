2023-12-01T17:21:31+03:00
2023-12-01T17:21:31+03:00
2023-12-01T17:21:31+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20231201/842435861.html
Россия и Лаос нарастят объемы расчетов в национальных валютах
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МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Москва и Вьентьян достигли соглашения об увеличении объемов трансграничных расчетов в нацвалютах, сообщили представители обеих стран в ходе 17-го заседания... ПРАЙМ, 01.12.2023
валюта, рынки, финансы, новости, лаос, россия, расчеты в нацвалютах, дедолларизация
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Москва и Вьентьян достигли соглашения об увеличении объемов трансграничных расчетов в нацвалютах, сообщили представители обеих стран в ходе 17-го заседания Межправительственной Российско-Лаосской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
"Обе стороны договорились сотрудничать в финансово-банковском секторе, в том числе использовать лаосско-российские корреспондентские банковские счета, а также увеличивать объемы трансграничных расчетов в местных валютах", — следует из принятого по итогам заседания протокола.
Ранее посол России в Лаосе Владимир Калинин рассказал в интервью РИА Новости, что власти Лаоса с заинтересованностью рассматривают переход на расчет в национальных валютах.
По его словам, ожидается "плодотворное сотрудничество" двух стран в рамках председательства ЛНДР в Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в 2024 году.