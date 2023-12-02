АФИНЫ, 2 дек — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство Fitch присвоило Греции инвестиционный уровень, повысив ее кредитный рейтинг с BB+ до BBB- со стабильным прогнозом. Премьер Греции заявил, что хочет сохранить отношения с Лондоном

"Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Греции в иностранной валюте с "BB+" до "BBB-". Прогноз стабильный", — говорится в сообщении агентства.

Ключевыми факторами для повышения рейтинга, согласно заявлению Fitch, являются благоприятная динамика греческого долга, приверженность фискальной корректировке, устойчивый рост, преемственность политики и улучшение состояния банковской системы.

Это уже четвертое агентство, признанное Европейским центральным банком, которое присвоило греческим облигациям инвестиционный уровень. До этого это сделали в августе агентство Scope Ratings, в сентябре DBRS и в октябре S&P.

Fitch стало вторым из трех крупнейших американских рейтинговых агентств после S&P, присвоившим греческим облигациям инвестиционный уровень.

Министр национальной экономики и финансов Костис Хадзидакис в своём заявлении отметил, что повышение рейтинга греческой экономики агентством Fitch формализует перевод Греции в инвестиционную категорию с точки зрения кредитного рейтинга.

"Это большой национальный успех!" — заявил он.

"Fitch является третьим рейтинговым агентством из четырех, признанных ЕЦБ, которое за последние месяцы присвоило нашей стране рейтинг инвестиционного уровня. Факт, подтверждающий прогресс греческой экономики и еще более позитивные перспективы, открывающиеся с реализацией нашей политики. В то же время это создает условия для дальнейшего усиления притока инвестиций, улучшения условий финансирования экономики, роста и увеличения занятости", — говорится в заявлении.