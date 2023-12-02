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2023
https://1prime.ru/finance/20231202/842439167.html
В России сократился объем наличных денег в обращении, сообщили СМИ
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Объем наличных денег в обращении в России в ноябре снизился на 318,2 миллиарда рублей — это максимальное сокращение с мая 2022 года, следует из данных Банка России, которые... ПРАЙМ, 02.12.2023
финансы, экономика, новости, россия, наличные деньги в обращении, денежные средства
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Объем наличных денег в обращении в России в ноябре снизился на 318,2 миллиарда рублей — это максимальное сокращение с мая 2022 года, следует из данных Банка России, которые проанализировало РИА Новости.
Сокращение наличности происходит третий месяц подряд. В октябре снижение составило 150,7 миллиарда рублей, в сентябре — 21,6 миллиарда рублей.
До этого сокращение наличности происходило в январе этого года: тогда объем средств "под подушкой" снизился на 214,5 миллиарда рублей. Однако такая динамика типична для начала года.
А вот "внесезонное", не связанное с периодом январских праздников сокращение наличных в прошлый раз регулятор фиксировал в марте-мае 2022 года, когда физлица активно пополняли банковские вклады с ростом ключевой ставки ЦБ РФ.
Но в целом в том году объем наличных в обращении вырос в России на 2,24 триллиона рублей.