МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Объем наличных денег в обращении в России в ноябре снизился на 318,2 миллиарда рублей — это максимальное сокращение с мая 2022 года, следует из данных Банка России, которые проанализировало РИА Новости. Россиянам рассказали, кто получит две пенсии в декабре

Сокращение наличности происходит третий месяц подряд. В октябре снижение составило 150,7 миллиарда рублей, в сентябре — 21,6 миллиарда рублей.

До этого сокращение наличности происходило в январе этого года: тогда объем средств "под подушкой" снизился на 214,5 миллиарда рублей. Однако такая динамика типична для начала года.

А вот "внесезонное", не связанное с периодом январских праздников сокращение наличных в прошлый раз регулятор фиксировал в марте-мае 2022 года, когда физлица активно пополняли банковские вклады с ростом ключевой ставки ЦБ РФ.

Но в целом в том году объем наличных в обращении вырос в России на 2,24 триллиона рублей.