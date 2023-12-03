ДУБАЙ, 3 дек — ПРАЙМ. Всемирный банк (ВБ) решил увеличить долю в своем годовом финансировании на связанные с климатом проекты с 35 до 45%, направив на эти цели с 2025 года более 40 миллиардов долларов, сообщил глава ВБ Аджай Банга, выступая на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае. Всемирная метеорологическая организация призвала ФРГ возобновить работу АЭС

"В целях активизации борьбы с изменениями климата Группа Всемирного банка решила направить 45% своего годового финансирования за финансовый год с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года, на проекты, связанные с климатом. Увеличение амбиций означает использование на эти цели более 40 миллиардов долларов, что примерно на девять миллиардов больше, чем было запланировано ранее", — уточнил он.

В 2021 году Всемирный банк объявил о цели выделять к 2025 году в среднем 35% своего годового финансирования на проекты, связанные с климатом, однако, с июля 2022 года этот показатель составляет в среднем 36,3%.

Как уточняется в пресс-релизе банка, помимо повышения устойчивости и адаптации к климатическим изменениям среди тех, кто больше всего пострадал от их последствий, проекты Группы Всемирного банка также будут сосредоточены на защите экосистем и биоразнообразия для защиты здоровья людей и планеты.