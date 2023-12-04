МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Маркетплейс Wildberries сообщил промежуточные итоги дела о масштабной мошеннической атаке, в результате которой компания потеряла 385 миллионов рублей в 2021 году, передает РБК. Полиция проверила около 100 работников Wildberries в Тульской области

По данным представителя компании, в ходе расследования были осуждены 50 человек. Многие из них состояли из семейных пар и родственников. Трое подозреваемых скончались, а некоторые покинули территорию России.

Осужденные получили различные сроки лишения свободы, а также обязаны возместить причиненный торговой площадке ущерб.

В компании отметили, что мошенники использовали уязвимость в платежной системе Wildberries, регистрировались как продавцы и создавали несуществующие товары, чтобы затем под видом покупателей пытаться оплатить их с использованием ложных реквизитов. Wildberries же переводил средства преступникам, как за успешную сделку.

Расследование дела продолжается.