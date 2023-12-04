2023-12-04T10:53:40+03:00
2023-12-04T10:53:40+03:00
2023-12-04T10:53:40+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20231204/842447063.html
Wildberries рассказал о ходе дела о хищении у компании крупной суммы
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Маркетплейс Wildberries сообщил промежуточные итоги дела о масштабной мошеннической атаке, в результате которой компания потеряла 385 миллионов рублей в 2021 году, передает РБК... ПРАЙМ, 04.12.2023
финансы, бизнес, новости, россия, wildberries, мошенники
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Маркетплейс Wildberries сообщил промежуточные итоги дела о масштабной мошеннической атаке, в результате которой компания потеряла 385 миллионов рублей в 2021 году, передает РБК.
По данным представителя компании, в ходе расследования были осуждены 50 человек. Многие из них состояли из семейных пар и родственников. Трое подозреваемых скончались, а некоторые покинули территорию России.
Осужденные получили различные сроки лишения свободы, а также обязаны возместить причиненный торговой площадке ущерб.
В компании отметили, что мошенники использовали уязвимость в платежной системе Wildberries, регистрировались как продавцы и создавали несуществующие товары, чтобы затем под видом покупателей пытаться оплатить их с использованием ложных реквизитов. Wildberries же переводил средства преступникам, как за успешную сделку.
Расследование дела продолжается.