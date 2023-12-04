МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Министерство обороны Великобритании назвало "неподъемным" план бюджета на 2023-2033 годы, сообщает в понедельник Национальный аудиторский офис. На Украине "мобилизовали" котов, пишет СМИ

"Министерство обороны подтверждает, что план оснащения на 2023-2033 годы является неподъемным, а прогнозируемые расходы превышают текущий бюджет на 16,9 миллиарда фунтов стерлингов", — говорится в отчете, опубликованном на сайте офиса.

Отчет не предусматривает анализ расходов Великобритании на поддержку Украины. Исследование направлено на изучение десятилетнего плана оснащения, не включая отдельные проекты ведомства.

Планируемый бюджет министерства составлял 288,6 миллиарда фунтов стерлингов, прогнозируемые расходы — 305,5 миллиарда, сказано в материале. План на 2023 год включает более 1800 проектов, среди них средства ядерного сдерживания, истребители F35-B Lightning II, новые информационно-коммуникационные технологии. Минобороны таким образом продемонстрировало разрыв между выделяемым бюджетом и реальными целями ведомства, уточняет Национальный аудиторский офис.

По данным отчета, дефицит бюджета частично обусловлен инфляцией, но в основном, увеличением затрат на обеспечение поступления средств ядерного сдерживания в срок, а также расходами в Военно-воздушных силах, Стратегическом командовании и в Военно-морских силах. Дефицит не зафиксирован только в Сухопутных войсках, говорится в материале.