МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Порядка 30 российских банков в 2024 году будут задействованы в пилотировании цифрового рубля, и в 2025 году начнется более масштабное его использование, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, выступая в Госдуме. Крупнейшие экспортеры нарастили продажи валюты, сообщил ЦБ

"У нас сейчас 13 банков в пилоте, пилот идет четко по плану… Уже 15 банков у нас готовы ко второй волне. И в следующем году, мы думаем, что в целом в пилоте будет порядка 30 банков, что само по себе с точки зрения пилотирования даст нам очень хорошую выборку, и мы поймем, что там еще можно усовершенствовать", — сказала Скоробогатова.

"И в целом,… мы думаем, что в 2025 году начнем более масштабное использование цифрового рубля", — добавила первый зампред ЦБ.

Согласно презентации, которую продемонстрировала Скоробогатова, количество кошельков, открытых в ходе пилота, достигло 497, при этом число операций превысило 13,7 тысячи.

С 1 августа в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы введения цифрового рубля в стране. Цифровой рубль рассматривается как третья форма национальной валюты, и он должен будет использоваться как средство для платежей и переводов. При этом в цифровых рублях нельзя будет открыть вклад и получить кредит.

Пилот с цифровым рублем на реальных операциях ЦБ запустил с 15 августа. Первая группа участников пилота состоит из 600 человек и 30 предприятий в 11 городах. На начальном этапе регулятор будет пилотировать открытие кошельков в цифровых рублях, переводы между клиентами и оплату товаров и услуг в магазинах.