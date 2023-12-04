2023-12-04T13:41:00+03:00
2023-12-04T13:57:50+03:00
2023-12-04T13:41:00+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20231204/842449990.html
ЦБ назвал долю нерезидентов, использующих российский аналог SWIFT
Финансы
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Действующими пользователями Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, российского аналога SWIFT, являются 150 нерезидентов из 16 стран против чуть более 100 на... ПРАЙМ, 04.12.2023
банки, финансы, экономика, новости, россия, swift, финансы, аналог
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Действующими пользователями Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, российского аналога SWIFT, являются 150 нерезидентов из 16 стран против чуть более 100 на конец 2022 года, следует из презентации Банка России.
Данную презентацию представила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова в ходе парламентских слушаний в Госдуме "О проекте основных направлений развития финансового рынка России на ближайшие три года".
Трафик в СПФС составил 180 миллионов сообщений, всего пользователями системы являются 550 организаций, указывается также в презентации.
Ранее ЦБ сообщал, что в 2022 году к СПФС подключились 130 банков и компаний, и число ее пользователей достигло 462 организации. Среди них было 106 нерезидентов из более чем 10 стран, из которых свыше половины подключились в 2022 году.