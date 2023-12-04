МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Украина выбрала западный путь развития, стала самой бедной европейской страной, заявил украинский оппозиционер, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

По его словам, на Западе распространяется миф, что причиной конфликта послужила якобы "зависть" России резкому обогащению Киева. "Усиление Украины". В Сети высмеяли планы Зеленского на следующую неделю

"Этот миф уникален тем, что обычно политический миф хоть на чем-то да основывается, а в этом нет ни слова правды. Во-первых, "окончательно выбрав западный вектор", и без того небогатая Украина начала резко беднеть, став самой бедной страной Европы", — отметил Медведчук.

Он подчеркнул, что Евросоюз навязал Киеву проигрышную концепцию интеграции, напомнив о введении Еврокомиссией эмбарго на поставки некоторых наименований украинской агропродукции.

По словам Медведчука, курс на евроинтеграцию стал для Украины проигрышем по всем направлениям.

Украина в Евросоюзе никому не нужна, заключил он.