2023-12-04T14:19:47+03:00
2023-12-04T14:19:47+03:00
2023-12-04T14:19:47+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20231204/842450284.html
Медведчук назвал Украину самой бедной страной Европы
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Украина выбрала западный путь развития, стала самой бедной европейской страной, заявил украинский оппозиционер, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.По... ПРАЙМ, 04.12.2023
финансы, новости, в мире, украина, европа, бедность
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Украина выбрала западный путь развития, стала самой бедной европейской страной, заявил украинский оппозиционер, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
По его словам, на Западе распространяется миф, что причиной конфликта послужила якобы "зависть" России резкому обогащению Киева.
"Этот миф уникален тем, что обычно политический миф хоть на чем-то да основывается, а в этом нет ни слова правды. Во-первых, "окончательно выбрав западный вектор", и без того небогатая Украина начала резко беднеть, став самой бедной страной Европы", — отметил Медведчук.
Он подчеркнул, что Евросоюз навязал Киеву проигрышную концепцию интеграции, напомнив о введении Еврокомиссией эмбарго на поставки некоторых наименований украинской агропродукции.
По словам Медведчука, курс на евроинтеграцию стал для Украины проигрышем по всем направлениям.
Украина в Евросоюзе никому не нужна, заключил он.