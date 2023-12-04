МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Банк России не ждет до конца года начала обмена заблокированных активов россиян, но сама схема не за горами, сообщил журналистам первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. Путин поручил поддержать фонд "Талант и успех"

"Идет обсуждение. Мне кажется, что это не за горами, но точно дать информацию я не могу", — сказал он, отвечая на вопрос, когда может быть представлена схема обмена заблокированных активов российских инвесторов.

"До конца года, конечно, не ждем обмен. Еще нет схемы, а потом будет долгий период, как она появится, сопряжения воли всех сторон — вначале владельцев бумаг, потом владельцев счетов типа "С" и так далее", — добавил Чистюхин.

Президент России Владимир Путин в начале ноября подписал указ "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг" для обмена замороженных активов граждан России. Согласно документу, совокупная начальная стоимость отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, не может превышать 100 тысяч рублей, а сделки в рамках указа заключаются путем проведения торгов.

ЦБ ранее разъяснял, что обмен коснется в первую очередь розничных российских инвесторов: иностранцы получат возможность приобрести у них заблокированные зарубежные активы за счет денежных средств на счетах типа "С".